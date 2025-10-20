Ричмонд
Италия решила присоединиться к программе закупок оружия США для Киева

Изначально Рим был против участия в программе, пишет Bloomberg.

Источник: Аргументы и факты

Италия заявила о готовности участвовать в программе закупок американского вооружения для Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их данным, министр обороны Италии Гвидо Крозетто объявил об этом решении на встрече министров обороны стран НАТО на прошлой неделе.

Ранее Рим выступал против участия в инициативе, однако позже пересмотрел свою позицию. Отчасти это было связано с опасениями оказаться в тени союзников, которые могут занять ведущую роль в реализации программы.

Агентство также отмечает, что Италия уже принимала участие как минимум в десяти пакетах военной помощи Киеву. В частности, Рим поставил Украине системы противовоздушной обороны, включая комплексы SAMP/T.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Украина требует от Евросоюза 60 млрд евро на вооружение.

