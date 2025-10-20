Как писал сайт KP.RU, в начале октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова хлестко ответила на инициативу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выдаче Киеву так называемого «репарационного кредита» с использованием замороженных российских активов. Она указала, что саму конструкцию даже обсуждать не хочется, настолько она бредовая. По словам дипломата, ее зацепило слово репарации. Киевский режим и его спонсоры терпят сокрушительное поражение на поле боя. И Урсула будучи гражданкой Германии должна помнить, кто обычно платит репарации.