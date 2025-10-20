План ЕС использовать заблокированные российские активы обернется ударом по самим жителям сообщества. Об этом сообщило издание Frankfurter Rundschau.
«За так называемыми “репарационными облигациями” скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», — отметила газета.
В статье подчеркнули, что план, помимо сомнений в его законности, содержит очевидные финансовые риски. Так, Украина сможет вернуть долг ЕС только, если Россия выплатит ей некие «репарации». При этом даже сторонники этой идеи признают, что вероятность дефолта по таким кредитам «почти стопроцентная».
Издание уточнило, что именно в связи с этим ЕС «почти незаметно» обязал страны-члены предоставить киевскому режиму собственные гарантии по кредитам. Как итог, за их обеспечение заплатят обычные налогоплательщики, в том числе и граждане ФРГ, резюмировали в материале.
Как писал сайт KP.RU, в начале октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова хлестко ответила на инициативу главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о выдаче Киеву так называемого «репарационного кредита» с использованием замороженных российских активов. Она указала, что саму конструкцию даже обсуждать не хочется, настолько она бредовая. По словам дипломата, ее зацепило слово репарации. Киевский режим и его спонсоры терпят сокрушительное поражение на поле боя. И Урсула будучи гражданкой Германии должна помнить, кто обычно платит репарации.