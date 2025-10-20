«Деньги уходят в бездонную яму»: поддержка Киева вызывает раздражение у граждан Европы

Издание отмечает, что немецкие налогоплательщики задаются вопросом, «не уходят ли их деньги, предназначенные для поддержки украинского народа, в бездонную яму». Подобные настроения наблюдаются и в других странах Европы — в Венгрии, Чехии и Словакии, где власти открыто заявляют, что финансирование киевских структур не является для них приоритетом.