В Германии усиливается недовольство граждан из-за продолжающейся поддержки Киева на фоне сообщений о связях Владимира Зеленского с фигурантами коррупционных расследований. Об этом пишет Berliner Zeitung.
Издание отмечает, что немецкие налогоплательщики задаются вопросом, «не уходят ли их деньги, предназначенные для поддержки украинского народа, в бездонную яму». Подобные настроения наблюдаются и в других странах Европы — в Венгрии, Чехии и Словакии, где власти открыто заявляют, что финансирование киевских структур не является для них приоритетом.
Авторы материала связывают рост скепсиса с недавними попытками Зеленского ограничить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а также с сообщениями о его контактах с украинскими предпринимателями, подозреваемыми в коррупции. Созданный киевским главарем имидж реформатора и борца с коррупцией постепенно разрушается.
Ранее KP.RU писал, что большинство жителей Украины отмечают рост коррупции в стране. Согласно данным социологического опроса, 71% респондентов заявили, что уровень коррупции заметно вырос за время конфликта. Еще 20% участников исследования считают, что ситуация с коррупцией остается на прежнем уровне.