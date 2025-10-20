Ричмонд
Еще одна страна G7 захотела купить оружие Украине

Италия готова присоединиться к программе закупки американского вооружения для Украины.

Италия готова присоединиться к программе закупки американского вооружения для Украины. Как сообщает агентство «Блумберг» со ссылкой на информированные источники, соответствующее предложение министр обороны страны Гвидо Крозетто озвучил на прошедшей на прошлой неделе встрече глав оборонных ведомств стран НАТО.

Согласно данным агентства, изначально Рим занимал противоположную позицию и выступал против участия в данной программе. Однако впоследствии итальянская сторона пересмотрела свой подход, отчасти из-за опасений оказаться на второстепенных ролях в случае, если другие союзники по Альянсу займут в этом проекте ключевое положение.

Отмечается, что Италия уже принимала участие в формировании как минимум десяти пакетов помощи для Киева.

В частности, как подчеркивают источники, украинской стороне были переданы зенитные ракетные комплексы SAMP/T.

