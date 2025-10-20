Еще одна страна G7 захотела купить оружие Украине

Согласно данным агентства, изначально Рим занимал противоположную позицию и выступал против участия в данной программе. Однако впоследствии итальянская сторона пересмотрела свой подход, отчасти из-за опасений оказаться на второстепенных ролях в случае, если другие союзники по Альянсу займут в этом проекте ключевое положение.