Песков отверг идею Трампа заморозить фронт, а потом приступать к урегулированию

Переговорная линия Москвы в отношении прекращения продвижения войск на текущих позициях не меняется. Об этом в понедельник, 20 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения в американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп предложил остановить конфликт на Украине на текущих позициях, а о деталях урегулирования договариваться позднее.
— Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется, — подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что на эту тему было сделано «много разных заявлений», передает ТАСС.
В тот же день Дмитрий Песков заявил, что перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужно будет проделать много «домашней работы». При этом политик отказался комментировать публикации СМИ об обсуждении лидерами стран возможных территориальных обменов со стороны Москвы и Киева, сославшись на то, что «сообщить больше нечего».