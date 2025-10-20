Песков отверг идею Трампа заморозить фронт, а потом приступать к урегулированию

В тот же день Дмитрий Песков заявил, что перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужно будет проделать много «домашней работы». При этом политик отказался комментировать публикации СМИ об обсуждении лидерами стран возможных территориальных обменов со стороны Москвы и Киева, сославшись на то, что «сообщить больше нечего».