Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков отверг идею Трампа заморозить фронт, а потом приступать к урегулированию

Переговорная линия Москвы в отношении прекращения продвижения войск на текущих позициях не меняется. Об этом в понедельник, 20 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения в американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп предложил остановить конфликт на Украине на текущих позициях, а о деталях урегулирования договариваться позднее.

Переговорная линия Москвы в отношении прекращения продвижения войск на текущих позициях не меняется. Об этом в понедельник, 20 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал сообщения в американских СМИ о том, что президент США Дональд Трамп предложил остановить конфликт на Украине на текущих позициях, а о деталях урегулирования договариваться позднее.

— Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется, — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что на эту тему было сделано «много разных заявлений», передает ТАСС.

В тот же день Дмитрий Песков заявил, что перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нужно будет проделать много «домашней работы». При этом политик отказался комментировать публикации СМИ об обсуждении лидерами стран возможных территориальных обменов со стороны Москвы и Киева, сославшись на то, что «сообщить больше нечего».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше