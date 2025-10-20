Ричмонд
Сийярто: в Венгрии сделают всё, чтобы помешать плану RePowerEU

Сийярто заявил, что Венгрия использует все средства, чтобы заблокировать план RePowerEU, который угрожает энергетической безопасности и тарифам на коммунальные услуги.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна будет использовать все возможные политические и юридические средства, чтобы помешать принятию плана RePowerEU, предусматривающего отказ от российского газа с 2027 года.

По его словам, Венгрия намерена защитить свою энергетическую безопасность и результаты снижения тарифов на коммунальные услуги, которые могут быть под угрозой из-за возможного повышения цен, если будет принят этот план.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не позволит Брюсселю навязать своему народу «варварское» повышение цен на коммунальные услуги, заставив жителей страны платить гораздо больше из-за ситуации в Украине.

Ранее Совет ЕС одобрил поэтапный отказ от российского газа, начиная с 1 января 2026 года, с переходным периодом для существующих контрактов до 1 января 2028 года.

