Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп анонсировал визит в Китай в начале следующего года

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его официальный визит в Китай состоится в начале следующего года. Соответствующее заявление американский лидер сделал во время брифинга для журналистов перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

«Меня пригласили в Китай, и я поеду туда в начале следующего года. Мы уже почти договорились об этом», — уточнил Трамп.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября вводятся 100-процентные тарифы на все товары китайского производства, что существенно усиливает существующие торговые ограничения. Одновременно министр финансов США Скотт Бессент анонсировал возможность введения пошлин до 500% на китайские закупки российской нефти, однако подчеркнул, что эта мера будет применена только при согласованных действиях с европейскими союзниками.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше