Трамп анонсировал визит в Китай в начале следующего года

Ранее сообщалось, что с 1 ноября вводятся 100-процентные тарифы на все товары китайского производства, что существенно усиливает существующие торговые ограничения. Одновременно министр финансов США Скотт Бессент анонсировал возможность введения пошлин до 500% на китайские закупки российской нефти, однако подчеркнул, что эта мера будет применена только при согласованных действиях с европейскими союзниками.