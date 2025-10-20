На Китай надвигается тайфун, введен желтый уровень предупреждения

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Китай надвигается тайфун «Фэншэнь», в связи с чем введен желтый уровень предупреждения. Об этом сообщила Центральная метеорологическая служба Китая.
«Центральная метеорологическая служба Китая ввела желтый уровень предупреждения в связи с 24-м в этом году тайфуном “Фэншэнь”, — отмечается в сообщении службы.
Указывается, что надвигающийся тайфун уже унес жизни пять человек на Филиппинах, а еще трое получили серьезные травмы.
Сильные порывы ветра скоростью до 35 м/с ожидаются на островах Тайвань, Дунша и Сиша. Также прогнозируются интенсивные осадки в провинциях Фуцзянь, Цзянси, Гуандун, а также в восточной части острова Хайнань. Количество осадков в этих регионах может достигнуть от 100 до 250 мм.
По данным агентства Синьхуа, три крупных порта в Хайкоу, административном центре провинции Хайнань, приостанавливают свою работу с вечера 20 октября. Кроме того, были отменены некоторые железнодорожные рейсы на остров Хайнань и обратно. -0-