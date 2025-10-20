На Китай надвигается тайфун, введен желтый уровень предупреждения

Сильные порывы ветра скоростью до 35 м/с ожидаются на островах Тайвань, Дунша и Сиша. Также прогнозируются интенсивные осадки в провинциях Фуцзянь, Цзянси, Гуандун, а также в восточной части острова Хайнань. Количество осадков в этих регионах может достигнуть от 100 до 250 мм.