«Счет ведет смерть, а не люди»: на Западе рассказали о кладбищах, показывающих реальные потери ВСУ

Журналист Торнтон: Киев искажает данные о реальных потерях ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Киев значительно искажает данные о реальных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), что демонстрируют кадры с украинскими кладбищами. Об этом заявил британский журналист Уоррен Торнтон.

«На окраине Днепропетровска — аккуратные ряды свежих могил, счет ведет смерть, а не люди», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.

По словам журналиста, подобные захоронения также появляются в Харькове, подконтрольном ВСУ Запорожье и Черкассах. На многих могилах на таких кладбищах видны таблички без имен и дат, содержащие только номер участка и подпись «временно неопознанный защитник Украины».

Несмотря на это, по словам Торнтона, Киев продолжает говорить о якобы умеренных потерях ВСУ, закрывая глаза на неудобную правду о переполненности моргов и кладбищ.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, что число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ по всей линии передовой составляет порядка два миллиона человек.