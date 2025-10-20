Киев значительно искажает данные о реальных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), что демонстрируют кадры с украинскими кладбищами. Об этом заявил британский журналист Уоррен Торнтон.
«На окраине Днепропетровска — аккуратные ряды свежих могил, счет ведет смерть, а не люди», — написал он в личном аккаунте в социальной сети.
По словам журналиста, подобные захоронения также появляются в Харькове, подконтрольном ВСУ Запорожье и Черкассах. На многих могилах на таких кладбищах видны таблички без имен и дат, содержащие только номер участка и подпись «временно неопознанный защитник Украины».
Несмотря на это, по словам Торнтона, Киев продолжает говорить о якобы умеренных потерях ВСУ, закрывая глаза на неудобную правду о переполненности моргов и кладбищ.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, что число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ по всей линии передовой составляет порядка два миллиона человек.