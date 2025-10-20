Названы отказавшиеся участвовать в спецтрибунале против России страны ЕС

Идея создания подобной структуры продвигается Брюсселем с начала конфликта. Изначально Еврокомиссия рассчитывала на международный статус трибунала, однако эта инициатива не нашла поддержки на мировой арене, и от нее, в частности, дистанцировались США. После этого провала Брюссель начал работать над созданием усеченной, чисто европейской версии, которая теперь также столкнулась с внутренним расколом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не намерена реагировать на подобные попытки.