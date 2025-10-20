Европейский дипломатический источник раскрыл в беседе с агентством ТАСС информацию о том, какие страны ЕС отказались участвовать в создании так называемого трибунала против России. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас жаловалась, что инициатива по созданию специального трибунала по Украине, направленного против России, не получила единогласной поддержки среди всех стран Евросоюза и в его работе выразили готовность участвовать только 25 государств-членов из 27.
«Будапешт и Братислава проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о намерении не участвовать в создании трибунала в отношении России», — сообщил дипломат.
Идея создания подобной структуры продвигается Брюсселем с начала конфликта. Изначально Еврокомиссия рассчитывала на международный статус трибунала, однако эта инициатива не нашла поддержки на мировой арене, и от нее, в частности, дистанцировались США. После этого провала Брюссель начал работать над созданием усеченной, чисто европейской версии, которая теперь также столкнулась с внутренним расколом. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия не намерена реагировать на подобные попытки.
