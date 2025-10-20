Ричмонд
Британия и Польша близки к заключению двустороннего договора о безопасности

По данным The Times, соглашение будет предусматривать меры против России.

Источник: Аргументы и факты

Власти Великобритании и Польши готовятся заключить двустороннее соглашение о безопасности, передает газета The Times со ссылкой на польского министра иностранных дел Радослава Сикорского.

Сообщается, что Сикорский на встрече с британской коллегой Иветт Купер в Лондоне заявил, что соглашение между странами почти готово.

По его информации, проект документа находится на финальной стадии согласования и будет содержать «совместные меры по сдерживанию России». При этом какие именно усилия будут предприняты, не уточняется.

Напомним, ранее также сообщалось, что Великобритания запретила импорт нефтепродуктов из российской нефти.