Британия и Польша близки к заключению двустороннего договора о безопасности

Власти Великобритании и Польши готовятся заключить двустороннее соглашение о безопасности, передает газета The Times со ссылкой на польского министра иностранных дел Радослава Сикорского.
Сообщается, что Сикорский на встрече с британской коллегой Иветт Купер в Лондоне заявил, что соглашение между странами почти готово.
По его информации, проект документа находится на финальной стадии согласования и будет содержать «совместные меры по сдерживанию России». При этом какие именно усилия будут предприняты, не уточняется.
Напомним, ранее также сообщалось, что Великобритания запретила импорт нефтепродуктов из российской нефти.