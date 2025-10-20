Эра Поднебесной: почему наследники Конфуция поют «Подмосковные вечера»

Китай сохраняет позицию второй экономики в мире после США, что позволяет ему развиваться во всех сферах семимильными шагами. Так, по данным рейтинга Nature Index (рейтинг активности научных организаций), КНР — мировой лидер в области технологий, науки, промышленной роботизации. Не отстает и культурная составляющая, в Поднебесной снимают самое кассовое кино. Понимаем ли мы наших друзей и что думают они о нас, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.
На протяжении более пяти столетий в умы европейцев проникал непостижимый Китай. В XVII веке, с открытием торговли в Макао (специальный административный район Китайской Народной Республики. Бывшая португальская колония, которая в 1999 году официально вернулась в состав Китая. — «ВМ»), европейские мореплаватели начали перенимать все, что было скрыто многие столетия, — от искусства до научных открытий: так испанцев поразила тончайшая выделка шелка, венецианцы позаимствовали у китайцев компас и бумажные деньги, французы адаптировали к рисункам на обоях китайских птичек — так конфуцианский жанр хуаняо (серии «Цветы и птицы») положил начало европейской моде на шинуазри. При этом ментальная составляющая древней культуры оставалась в тени и даже, можно сказать, карнавализировалась: типичный обитатель чайна-тауна — желтолицый старик с косичкой и жидкой бородкой — пьет чай и произносит что-то из «Книги перемен»: «Скользить по пути бытия, быть вместе и по отдельности, любить и ни к чему не привязываться, но, главное помнить, мы лишь случайные прохожие, встретившиеся у костра…».
По мнению ученых, в частности переводчика «Книги перемен», одного из самых известных российских исследователей Китая, профессора Бронислава Виногродского, реальность сознания жителей Поднебесной такова до сих пор.
При этом Китай давно уже невозможно рассматривать как экзотический край света. По данным на октябрь 2025 года, КНР занимает второе место в мире по объему ВВП — 19,23 триллиона долларов США, его товарооборот составляет 36 процентов всех экспортных контейнеров (тоже в мире), он — лидер во многих областях экономики: технологиях, науке, промышленной роботизации и даже в кино. Так, анимационная лента «Нэчжа побеждает Царя драконов», чьи сборы превысили 2,085 миллиарда долларов, стал самым кассовым мультфильмом за всю историю кинематографа…. В России и Китае продолжается перекрестный Год культуры, а в рамках сотрудничества БРИКС достигнуто множество новых соглашений…. Однако вторая по численности населения и третья по площади страна в мире вызывает некоторый страх — а не наступит ли эра Китая, где все будет наоборот?
Закат Европы, звезда Востока.
Мнения тут существуют разные. Как считает Бронислав Виногродский, о дружбе и взаимопонимании с Китаем нам, как части западного мира, говорить рано.
— Европейская идея завязана в значительной степени на своем мессианском ощущении, предназначении, а в идеализированном, усредненном китайском сознании нет намерения что-то забрать, достичь, завоевать, а потом обменять. Чтобы дружить с китайцами, взаимовыгодного сотрудничества мало, нужно войти в равные, правильные, теплые отношения. Поэтому, с моей точки зрения, дружба пока не началась. Но уже есть значительные предвестники, что она все же начнется, — считает профессор Виногродский.
Что касается различия культурных кодов, то, по наблюдениям эксперта, они очень значительны, но будущее не за западным рацио.
— У любого рода семантических структур есть свой временной ресурс, и аврамическая культура западного толка привела мир к той точке, в которой мы сейчас находимся, потому что для нас «правильно» — это то, как мы придумали.
В итоге «правильность» стала определяться интересами влиятельных кланов и бизнес-корпораций. Я думаю, сейчас такое время, когда заканчивается большой цикл рационалистичного западного мира и новую актуальность обретает древнее, традиционное сознание. В древних китайских учениях есть ответы на все тупиковые вопросы западного человека. В чем, например, смысл жизни? Его нет. Легко сказать? А ты попробуй без смысла проживи, попробуй представить, что тебя нет и не было, — рассуждает Бронислав Виногродский.
Акцент на самопознание.
С китаистом соглашается психолог, автор книги «Восток-Запад: мудрость эмоций» Илья Шабшин, полагающий, что ощущение неудовлетворенности жизнью, характерное для большинства из нас, тесно связано с идеей личного успеха и невротизацией неудачами.
— Самая большая проблема западного человека в том, что он приверженец психологии достигаторства — для счастья нам нужно как можно больше маркеров внешнего успеха: деньги, положение в обществе, комфортные условия проживания, уважение своей социальной страты, особенно эта идеология стала актуальна с приходом рыночной экономики. Но, как убедились многие, деньги и счастье — не синонимы. В восточных традициях была другая задача. Тот же Будда Гаутама пришел избавить людей от страдания. При этом он не стремился к личному просветлению, карьере и богатству.
По мнению эксперта, там, где западная цивилизация пошла по пути преобразования внешнего мира, его изучения, исследования, Китай и другие страны Востока делали больший акцент на самопознание и внутреннюю работу.
— При этом нигде так, как в Китае, не умеют организовать процесс достижения цели. Видел, как маленькие дети отрабатывают движения с ракеткой в спортзале, все настолько синхронно, как будто собрались двести маленьких роботов, — рассказывает Илья Шабшин.
Среди самых действенных психологических методик, заимствованных с Востока, эксперт называет технику «Майндфулнесс» (от англ. mindfulness — внимательность — практика осознанного присутствия в настоящем моменте. — «ВМ»).
— Это медитация присутствия, осознанное пребывание «здесь и сейчас», без отвлечений на прошлое или тревог о будущем. Техника, направленная на развитие навыка внимательного присутствия в настоящем моменте, взята из восточных практик, в частности из буддизма. Множество проблем живет в нашей голове, а эта техника позволяет претворить в жизнь известный афоризм «не бойтесь будущего, оно не настоящее», — утверждает собеседник.
По словам Ильи Шабшина, наиболее эффективными и проверенными среди восточных практик являются китайские системы цигун и тайцзы-цуань, однако их освоение требует довольно длительного времени, постоянных усилий, регулярных занятий под руководством опытного инструктора — лишь при этих условиях человек постепенно начинает получать реальные результаты.
— Если не выявлены и не устранены психологические причины отрицательных эмоций, то избавление от них только «восточными» способами малоэффективно, — заключает собеседник.
Мастер цигун Елена Цыганова отмечает, что альтернативность восточных практик весьма условна.
— Во многих современных психотерапевтических методах можно легко узнать элементы древних духовных практик. Так были «переоткрыты» принцип «здесь и сейчас», внимание к «сообщениям», идущим от тела, осознание умственных действий, которые порождают эмоции, способность устанавливать с людьми близкие доверительные отношения. Но если на Западе эмоции возникают «в голове», в восточном мировосприятии все проще, но вместе с тем тоньше источник — это системы организма. Человек — есть вселенная в миниатюре с очень похожими законами и порядками.
Для большинства восточных учений, в частности для китайского цигун, характерен целостный (холестический) подход: хочешь быть здоровым — познавай себя, познавай мир и работай, работай, работай над этим, — утверждает Елена Цыганова.
Верхи хотят, низы в раздумьях.
По мнению профессора-ассистента Института марксизма Пекинского университета, члена редколлегии журнала «За рубежом» доктора исторических наук Фань Е, непохожесть Китая на весь современный мир несколько преувеличена.
— Китай не только сохраняет тысячелетние традиции, но и продолжает развиваться посредством современных методов. Большинство китайского населения считает, что развитие государства и достижение личных целей находятся в диалектических отношениях, где «одно служит предпосылкой для другого и они взаимно способствуют друг другу». Без государства усилия личности легко превращаются в «воду без источника»; без жизненной силы индивидов развитие государства также лишится движущей силы. Можно сказать, что такая точка зрения является основной в китайском обществе, — говорит профессор Фань Е.
По мнению эксперта, сотрудничество с Россией имеет очень давнюю историю и отнюдь не ограничивается рамками проекта БРИКС.
— В настоящее время БРИКС объединяет 11 стран-членов и 10 партнеров, еще более 30 государств активно подают заявки. Почти за 20 лет существования и развития БРИКС превратился из инициированного Россией в 2006 году механизма диалога в ядро Глобального Юга, охватывающее Азию, Африку и Латинскую Америку и располагающее официальными финансовыми и научно-технологическими площадками. Глобальному Югу нужна своя организация для общего развития и решения своих проблем, однако «дивиденды расширения» можно реализовать лишь через внутренние институциональные нововведения, нормализацию правил и формирование общих ценностей, — считает эксперт.
Он подчеркивает, что особенно важным выглядит сотрудничество наших стран в области истории и культуры.
— В Китае часто говорят: «Отношения между странами крепнут, когда сближаются народы, народы сближаются, когда сердца открыты друг другу». Если взять китайско-российские отношения, то на протяжении многих лет руководства двух стран поддерживают частые контакты, отношения развиваются дружественно и плотно. Однако из-за языкового барьера и других объективных причин народные контакты все еще относительно ограничены, прямые связи между обычными гражданами пока не массовы и не многочисленны. Хотя положение постепенно улучшается (особенно в последние годы), в целом сохраняется картина «горячо наверху — прохладно внизу», — рассказывает Фань Е.
Большевик, баян, вэй дэ ро.
Китайский русист Фань Е отмечает, что у его сограждан старшего поколения почти у каждого «советский комплекс».
— Они поют «Интернационал», «Подмосковные вечера», «Катюшу», «Тройку», «Калину красную» на китайском языке. Они могут с глубоким чувством декламировать известные цитаты из «Как закалялась сталь», «Тихого Дона», «А зори здесь тихие». Ведро называют «вэй дэ ро», хлеб — «ле ба», зерноуборочный комбайн — «кан бай инь». Почти каждый китаец знает слова «совет», «большевик», «рубль», «водка», «квас», «баян». Все это — культурное наследие, которым надо дорожить и пользоваться. Кроме того, дух интернационализма, борьба против угнетения, идеал «за большинство», стремление догнать и перегнать великие державы, революционный героизм и самоотверженность — черты, общие для обоих народов, и именно они сближают наши сердца, — заключает профессор Фань Е.
От себя добавлю, что «непостижимое» китайское мировоззрение совершенно не открылось мне во время туристических поездок в Пекин и на Хайнань, скорее это было про китайский Новый год, кухню, СПА, шопинг и удивительные ландшафты.
Гораздо больше раскрыл театр, когда довольно известный режиссер Дин Итэн привез в столичный Театр Наций премьеру «Я не убивала своего мужа» — драматичную историю развода, с пением, танцами в стиле кунг-фу и традиционным масочным шоу. Это история о том, как крестьянка Ли Сюэлянь тратит 30 лет своей жизни на безуспешное хождение по инстанциям, пытаясь доказать, что муж ее обманул и оклеветал (он и правда очень некрасиво бросил ее с маленьким ребенком ради другой). Понятно, что обидно, но три десятка лет коту под хвост выглядят, в лучшем случае, как любовная зависимость, а в худшем — как параноидальный психоз. Это у нас, а в Китае героиня следует конфуцианской максиме, согласно которой высокоорганизованный индивид стремится к справедливости, а низкий человечишко — к выгоде. Выходит, что простая женщина хочет доказать, что она достойная дама, а не низшее звено гендерно-бюрократической пищевой цепочки: ее нельзя просто так выставить, заткнуть и запугать. Размышление, подражание и опыт, по Конфуцию, суть три пути к истине. Ли Сюэлянь, таким образом, выбирает опыт — самый горький путь. Вот такой он, Китай, ни на что не похожий.
КСТАТИ.
У России и Китая давняя история дружбы — еще в 1722 году русские получили свое «посольство» в Пекине, которое в то время называлось «Русский двор» — это место проживания для российских посланников, купцов и священников. До этого таких преференций для других государств в истории Китая никогда не было. Другие европейские страны получили свои консульства в Китае лишь в 1861 году. После революции представители Коминтерна внесли важный вклад в создание Компартии Китая. Мао Цзэдун однажды сказал, что в период национально-революционной войны СССР был «единственной страной, которая оказывала помощь китайской освободительной войне». Во время Антияпонской войны в Китае (1931−1945 гг.) СССР оказал крупномасштабную помощь Китаю: предоставил низкопроцентные кредиты, большое количество оружия, военной техники и материальных ресурсов.
ЦИФРА.
19,8 миллиарда долларов составляет объем двусторонней торговли России и Китая, по данным российской таможни. Россия ввезла в Китай товаров на 10,956 миллиарда долларов, КНР в РФ — на 8,869 миллиарда.