Эра Поднебесной: почему наследники Конфуция поют «Подмосковные вечера»

Гораздо больше раскрыл театр, когда довольно известный режиссер Дин Итэн привез в столичный Театр Наций премьеру «Я не убивала своего мужа» — драматичную историю развода, с пением, танцами в стиле кунг-фу и традиционным масочным шоу. Это история о том, как крестьянка Ли Сюэлянь тратит 30 лет своей жизни на безуспешное хождение по инстанциям, пытаясь доказать, что муж ее обманул и оклеветал (он и правда очень некрасиво бросил ее с маленьким ребенком ради другой). Понятно, что обидно, но три десятка лет коту под хвост выглядят, в лучшем случае, как любовная зависимость, а в худшем — как параноидальный психоз. Это у нас, а в Китае героиня следует конфуцианской максиме, согласно которой высокоорганизованный индивид стремится к справедливости, а низкий человечишко — к выгоде. Выходит, что простая женщина хочет доказать, что она достойная дама, а не низшее звено гендерно-бюрократической пищевой цепочки: ее нельзя просто так выставить, заткнуть и запугать. Размышление, подражание и опыт, по Конфуцию, суть три пути к истине. Ли Сюэлянь, таким образом, выбирает опыт — самый горький путь. Вот такой он, Китай, ни на что не похожий.