Кнутов: Трамп мог намекать на секретное оружие для управления гравитацией

Президент США Дональд Трамп, заявляя о секретном оружии, мог намекать на управление гравитацией. Таким мнением с aif.ru поделился военный эксперт Юрий Кнутов.
«Когда Трамп был снова избран президентом, он сказал о том, что в Америке есть какое-то оружие, которого нет ни у одной страны мира. После этого руководитель одного из его департаментов сказал, что это оружие позволяет делать предметы легкими, перемещать их достаточно быстро и описал еще ряд свойств. Кто-то попытался говорить о гиперзвуковом оружии, но именно гиперзвук здесь ни при чем. Думаю, что речь пойдет о гравитационном оружии, системе, которая позволяет управлять гравитацией», — объяснил он.
Военный эксперт обратил внимание на то, что сделать легче предметы можно только с помощью гравитации.
«Соответственно, антигравитация позволяет двигаться в воздушном пространстве с огромной скоростью, потому что предмет ничего не весит. Есть еще ряд моментов, которые наталкивают на мысль об антигравитации», — добавил Кнутов.
В Сети появилось видео, запечатлевшее заявление Трампа об оружии, о котором никто не знает. но оно есть у США.