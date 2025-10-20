Кнутов: Трамп мог намекать на секретное оружие для управления гравитацией

«Когда Трамп был снова избран президентом, он сказал о том, что в Америке есть какое-то оружие, которого нет ни у одной страны мира. После этого руководитель одного из его департаментов сказал, что это оружие позволяет делать предметы легкими, перемещать их достаточно быстро и описал еще ряд свойств. Кто-то попытался говорить о гиперзвуковом оружии, но именно гиперзвук здесь ни при чем. Думаю, что речь пойдет о гравитационном оружии, системе, которая позволяет управлять гравитацией», — объяснил он.