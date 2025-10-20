Ричмонд
На Западе испугались последствий аферы с российскими активами

План Европейского союза (ЕС) использовать замороженные российские активы обернется ударом по самим европейцам. Об этом последствии предупредила немецкая газета Frankfurter Rundschau (FR).

Источник: Reuters

«За так называемыми “репарационными облигациями” скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», — выражает опасение издание.

Как утверждается в материале, схема, помимо сомнений в ее законности, содержит очевидные финансовые риски: Украина сможет вернуть долг лишь в том случае, если РФ выплатит ей так называемые «репарации». Даже сторонники этой инициативы признают, что вероятность дефолта по таким кредитам «почти стопроцентная».

Именно поэтому ЕС «почти незаметно» обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам. В результате, отмечает Frankfurter Rundschau, за их обеспечение заплатят обычные европейские налогоплательщики.

Ранее посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что попытка Евросоюза использовать замороженные российские активы в интересах Украины по сути представляет собой мошенническую схему. Парамонов также подчеркнул, что попытки «залезть в чужой карман» стали для ЕС способом скрыть собственные просчеты.

