США не поддерживают план ЕС по использованию активов России для помощи Киеву

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Киеву. Большая часть замороженных в Европе российских активов блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Москвой европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. -0-