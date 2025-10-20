США не поддерживают план ЕС по использованию активов России для помощи Киеву

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США пока не планируют присоединяться к плану Европейского союза по расширенному использованию замороженных российских активов для поддержки Киева. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, информирует ТАСС.
Американские чиновники, как утверждают источники агентства, на прошлой неделе сообщили своим коллегам в Европе, что США пока не присоединятся к данной инициативе. В Вашингтоне в качестве причины своего нежелания назвали риски для стабильности рынка.
Этот шаг, как указывает Bloomberg, является неудачей для ЕС, который пытается убедить остальных членов «Большой семерки» присоединиться к плану по использованию замороженных активов Центробанка РФ в качестве залога для привлечения кредитов на сумму до 140 млрд евро для Украины.
Сомнения Вашингтона еще больше могут усилить позиции скептиков внутри Евросоюза, включая Бельгию, где находится основная часть российских активов. Ранее Европейский центральный банк выражал обеспокоенность по поводу стабильности евро в случае реализации такого плана.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Киеву. Большая часть замороженных в Европе российских активов блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Москвой европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке. -0-