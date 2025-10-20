Трамп пригрозил последствиями в случае провала соглашения по Украине

Американский лидер подчеркнул, что администрация активно работает над достижением мирного соглашения, но в случае неудачи многим сторонам конфликта придётся столкнуться с серьёзными издержками. При этом он не уточнил, какие именно стороны могут понести ответственность и в чем конкретно будут выражаться объявленные последствия.