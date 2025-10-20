Ричмонд
Трамп пригрозил последствиями в случае провала соглашения по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о возможных серьёзных последствиях в случае провала переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление он сделал во время брифинга для журналистов в Белом доме.

«Мы пытаемся достичь соглашения. Если оно будет достигнуто — это прекрасно. Если нет, многие заплатят большую цену», — констатировал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что администрация активно работает над достижением мирного соглашения, но в случае неудачи многим сторонам конфликта придётся столкнуться с серьёзными издержками. При этом он не уточнил, какие именно стороны могут понести ответственность и в чем конкретно будут выражаться объявленные последствия.

Ранее сообщалось, что в ходе американо-украинских переговоров администрация Дональда Трампа инициировала обсуждение вопроса о предоставлении гарантий безопасности как Украине, так и России. Американский лидер подчёркивал необходимость создания «реальных гарантий мира» для всех участников конфликта, однако данная позиция вызвала замешательство украинской делегации, которая традиционно настаивает на исключительно односторонних гарантиях в рамках поддержки западных союзников.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

