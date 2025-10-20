США и Австралия хотят инвестировать 3 млрд долларов в проекты по минералам

«Правительства США и Австралии намерены в течение следующих шести месяцев совместно инвестировать более трех миллиардов долларов в проекты по критическим минералам, при этом извлекаемые ресурсы в рамках проектов оцениваются в 53 миллиарда долларов», — говорится в публикации.