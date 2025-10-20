Ричмонд
США и Австралия хотят инвестировать 3 млрд долларов в проекты по минералам

Пентагон инвестирует в строительство завода по переработке галлия мощностью 100 тонн в год в Западной Австралии.

Источник: Аргументы и факты

США и Австралия планируют совместно инвестировать более трех миллиардов долларов в проекты по критическим минералам в следующие шесть месяцев, сказано на сайте Белого дома.

«Правительства США и Австралии намерены в течение следующих шести месяцев совместно инвестировать более трех миллиардов долларов в проекты по критическим минералам, при этом извлекаемые ресурсы в рамках проектов оцениваются в 53 миллиарда долларов», — говорится в публикации.

Отмечается, что Пентагон инвестирует в строительство завода по переработке галлия мощностью 100 тонн в год в Западной Австралии.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что через год стоимость редкоземельных элементов для США составит около двух долларов.

