«Экономическое самоубийство»: в ЕП предупредили Европу о последствиях отказа от российский газ

Планы ЕС по полному прекращению импорта российского природного газа к концу 2027 года ставят под угрозу экономическое благосостояние и стабильность Европы. Об этом заявила депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы Петра Штегер.
«Полный запрет на ввоз российского газа равносилен экономическому самоубийству. ЕС сознательно ведет себя к спирали деиндустриализации, стремительному росту безработицы и необратимой потере международной конкурентоспособности». — сказала евродепутат.
Штегер подчеркнула, что европейские государства не смогут компенсировать объемы поставок газа из России в обозримом будущем на приемлемых экономических условиях. Сжиженный природный газ, по ее словам, не только дороже, но и требует значительных логистических затрат и несет экологические риски.
Евродепутат отметила, что промышленность Европы уже испытывает сильное давление из-за высоких цен на энергию. Кроме того, Штегер раскритиковала австрийское правительство, заявив, что кабмин страны должен был заблокировать решение Совета ЕС о запрете импорта российского газа.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что ряд стран ЕС под влиянием политических соображений прекратил закупки российских энергоносителей. Глава государства заявил, что это уже приводит к сокращению объемов промышленного производства, росту цен и снижению экономики в целом.