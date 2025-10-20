«Экономическое самоубийство»: в ЕП предупредили Европу о последствиях отказа от российский газ

Штегер подчеркнула, что европейские государства не смогут компенсировать объемы поставок газа из России в обозримом будущем на приемлемых экономических условиях. Сжиженный природный газ, по ее словам, не только дороже, но и требует значительных логистических затрат и несет экологические риски.