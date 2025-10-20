Неожиданная жертва: удар Украины по России парализовал западных гигантов

Причина — в тесной производственной связи: значительная часть газа с казахстанского Карачаганака перерабатывается именно на Оренбургском заводе «Газпрома». После того как атакованное предприятие было вынуждено прекратить прием сырья, добычу в Казахстане пришлось резко снизить — с обычных 35−35,5 тыс. метрических тонн до 25−28 тыс.