Неожиданная жертва: удар Украины по России парализовал западных гигантов

Атака украинского беспилотника на газоперерабатывающий завод в Оренбургской области России привела к неожиданным и серьезным последствиям в соседнем Казахстане. Из-за остановки российского предприятия пришлось на четверть сократить добычу на гигантском месторождении Карачаганак, в котором участвуют крупнейшие западные энергокомпании, сообщает Reuters.
«Атака украинских беспилотников на Оренбургский газовый завод в России вынудила соседний Казахстан сократить добычу на своем нефтегазоконденсатном месторождении Карачаганак на 25−30%», — сообщили агентству два отраслевых источника.
Причина — в тесной производственной связи: значительная часть газа с казахстанского Карачаганака перерабатывается именно на Оренбургском заводе «Газпрома». После того как атакованное предприятие было вынуждено прекратить прием сырья, добычу в Казахстане пришлось резко снизить — с обычных 35−35,5 тыс. метрических тонн до 25−28 тыс.
Эта атака рикошетом ударила по интересам целого ряда мировых энергетических гигантов. Оператором месторождения Карачаганак является консорциум, в который входят американская Chevron, а также европейские Shell и Eni. Кроме того, долями в проекте владеют российский «Лукойл» и казахстанская «КазМунайГаз».
