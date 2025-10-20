Срочная медицинская эвакуация необходима 15,6 тыс. жителям Газы

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В срочной медицинской эвакуации из сектора Газа нуждаются 15,6 тыс. человек. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Жазаревич.
Отмечается, что на сегодняшний день в анклаве функционируют лишь 13 из 36 больниц. «15 600 человек, в том числе 3800 детей, нуждаются в срочной медицинской эвакуации. Ее необходимо ускорить, для этого нужно, чтобы больше стран принимали пациентов», — сообщил представитель ВОЗ.
Ранее катарский телеканал Al Jazeera проинформировал, что тела около 10 тыс. погибших палестинцев все еще остаются под завалами жилых домов разрушенных в результате ударов израильских ВС в секторе Газа.
По данным УКГВ ООН, с начала военных действий секторе Газа были убиты 66 288 человек, включая 18 430 детей. -0-