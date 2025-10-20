Срочная медицинская эвакуация необходима 15,6 тыс. жителям Газы

Отмечается, что на сегодняшний день в анклаве функционируют лишь 13 из 36 больниц. «15 600 человек, в том числе 3800 детей, нуждаются в срочной медицинской эвакуации. Ее необходимо ускорить, для этого нужно, чтобы больше стран принимали пациентов», — сообщил представитель ВОЗ.