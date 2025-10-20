Напомним, на Украине продолжаются попытки ограничить использование русского языка, включая запреты на его применение в общественных местах и вытеснение из различных сфер жизни. Тем не менее, эти меры не дают ожидаемого эффекта. Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская недавно отметила, что число людей, говорящих по-русски, снова растет.