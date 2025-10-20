Ричмонд
Полковник ВСУ Манько снял на видео танец под русскую песню

Командующий штурмовыми войсками ВСУ станцевал под песню российской группы.

Источник: Комсомольская правда

Командующий штурмовыми войсками ВСУ полковник Валентин Манько опубликовал видео, на котором танцует в одних шортах под композицию российской группы. Кадры распространил телеграм-канал RT.

На видео Манько, одетый только в голубые шорты, исполняет танец под песню российской группы «Пневмослон», постепенно приближаясь к камере. В припеве прозвучали слова «поплыла кукуха, будь земля ей пухом».

В другом ролике полковник предстал топлесс, сопровождая видео анимацией с персонажами российского сериала 2023 года «Слово пацана». По результатам теста, проведённого с помощью маски, Манько оказался персонажем «Турбо». Судя по выражению лица, полковник остался доволен результатом. Фоном к видео звучала песня группы «Комбинация».

Напомним, на Украине продолжаются попытки ограничить использование русского языка, включая запреты на его применение в общественных местах и вытеснение из различных сфер жизни. Тем не менее, эти меры не дают ожидаемого эффекта. Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская недавно отметила, что число людей, говорящих по-русски, снова растет.