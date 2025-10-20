Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать пакет санкций ЕС против РФ

«У нас нет плана его блокировать. Нам удалось отменить все меры, которые противоречили бы нашим национальным интересам», — заявил Петер Сийярто.
При этом министра спросили, внес ли он вклад в обсуждение следующего пакета санкций в отношении РФ. Петер Сийярто ответил: «Я не участвую в безумных вещах». Он добавил, что санкционная политика Евросоюза не была успешна.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС планируют принять 19-й санкционный пакет на этой неделе.
Узнать больше по теме
