Сийярто заявил, что Венгрия не будет блокировать пакет санкций ЕС против РФ

Петер Сийярто заявил, что санкционная политика Евросоюза не была успешной.

Источник: Аргументы и факты

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не планирует блокировать 19-й санкционный пакет ЕС в отношении России, поскольку добилась удаления из него определенных мер, пишет Euractiv.

«У нас нет плана его блокировать. Нам удалось отменить все меры, которые противоречили бы нашим национальным интересам», — заявил Петер Сийярто.

При этом министра спросили, внес ли он вклад в обсуждение следующего пакета санкций в отношении РФ. Петер Сийярто ответил: «Я не участвую в безумных вещах». Он добавил, что санкционная политика Евросоюза не была успешна.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны ЕС планируют принять 19-й санкционный пакет на этой неделе.

