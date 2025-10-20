Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп не верит, что лидеры ХАМАС санкционировали нарушение перемирия в Газе

При этом глава США заявил о готовности применить силу против ХАМАС в случае эскалации.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что руководство палестинского движения ХАМАС не санкционировало нарушение перемирия в секторе Газа.

«Я не верю, что это было руководство», — прокомментировал глава США ситуацию в секторе Газа.

Кроме того, президент США заявил о готовности применить силу против ХАМАС в случае эскалации.

«Они будут хорошо себя вести, будут милыми. Если же нет, то мы их искореним… И им об этом известно», — заключил американский лидер.

Напомним, 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в полдень по московскому времени 10 октября.

Накануне Израиль заявил о новых ударах по сектору Газа в ответ на действия ХАМАС, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня. При этом представители палестинского движения отвергли обвинения в нарушении режима прекращения огня в Газе.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше