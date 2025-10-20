Трамп не верит, что лидеры ХАМАС санкционировали нарушение перемирия в Газе

Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что руководство палестинского движения ХАМАС не санкционировало нарушение перемирия в секторе Газа.
«Я не верю, что это было руководство», — прокомментировал глава США ситуацию в секторе Газа.
Кроме того, президент США заявил о готовности применить силу против ХАМАС в случае эскалации.
«Они будут хорошо себя вести, будут милыми. Если же нет, то мы их искореним… И им об этом известно», — заключил американский лидер.
Напомним, 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу в полдень по московскому времени 10 октября.
Накануне Израиль заявил о новых ударах по сектору Газа в ответ на действия ХАМАС, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня. При этом представители палестинского движения отвергли обвинения в нарушении режима прекращения огня в Газе.