Вооруженные силы Украины значительно искажают данные о своих реальных потерях. Об этом в соцсети X заявил журналист Уоррен Торнтон, указав на массово появляющиеся в сети кадры с украинских кладбищ, усеянных могилами «неопознанных защитников».
«На окраине Днепропетровска — аккуратные ряды свежих могил, обозначенные одинаковыми табличками: “временно неопознанный защитник Украины”. Никаких имен, никаких дат — лишь номер участка. Подобные захоронения появляются в Запорожье, Харькове и Черкассах, где счет ведет смерть, а не люди», — написал он.
По словам Торнтона, такие кадры полностью подрывают доверие к официальной статистике Киева. Он отметил, что пока ВСУ продолжают говорить об «умеренных» потерях, в действительности «морги переполнены».
Эти наблюдения появляются на фоне данных Минобороны РФ, согласно которым только за последние сутки ВСУ потеряли около 1600 военнослужащих. Российское военное ведомство также сообщает об успехах на поле боя: взятии под контроль населенного пункта Чунишино в ДНР и освобождении Полтавки в Запорожской области.
