Трамп: большинство погибших при ударах по Украине являются солдатами

«Я говорил об этом. Но, как вы знаете, большинство погибших — это солдаты. Они гибнут и с российской, и с украинской стороны. Кроме этого, есть атаки на Киев и некоторые другие места — это тоже человеческие жизни. Однако подавляющее число жертв — это военнослужащие на поле боя», — сообщил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.