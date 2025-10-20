Ричмонд
Трамп: большинство погибших при ударах по Украине являются солдатами

Президент США обсуждал с российским лидером тему жертв населения на Украине в результате конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подтвердил, что в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 16 октября поднимал тему ударов «по гражданским районам».

«Я говорил об этом. Но, как вы знаете, большинство погибших — это солдаты. Они гибнут и с российской, и с украинской стороны. Кроме этого, есть атаки на Киев и некоторые другие места — это тоже человеческие жизни. Однако подавляющее число жертв — это военнослужащие на поле боя», — сообщил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Кроме того, американский лидер заявил, что не верит в победу Украины в нынешнем военном конфликте. Трамп выразил уверенность, что противостояние в конечном счёте будет урегулировано.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что перед запланированной встречей президентов России и США предстоит провести серьёзную подготовительную работу.

