В МИД РФ заявили, что Киев задерживает священников УПЦ ради их обмена

Михаил Мелех выразил сомнения в достоверности данных СБУ о 180 уголовных делах против украинских священнослужителей.

Источник: Аргументы и факты

Украинские власти задерживают священнослужителей УПЦ, чтобы пополнить обменный фонд, говорится в заявлении спецпредставителя министра иностранных дел РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаила Мелеха.

«В Киеве рассматривают пополнение арестованными клириками своего “разменного фонда” при обмене военнопленными с российской стороной… режим Зеленского исходит из формулы обмена одного представителя якобы пророссийского духовенства на нескольких военнопленных ВСУ», — заявил Мелех.

На фоне этого представитель МИД РФ выразил сомнения в достоверности официальных данных СБУ о 180 уголовных делах в отношении украинских священнослужителей. По словам дипломата, реальное количество преследуемых по религиозному признаку может оказаться значительно выше.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2014 года у канонической Украинской православной церкви насильно отобрали свыше 1,3 тысячи храмов.