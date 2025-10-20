В Британии заявили о готовности направить войска на Украину

«Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения, то мы будем готовы обеспечить мир на долгосрочной основе, что потребует от нас инвестиций и подготовки к развертыванию сил. (Британский премьер-министр — ред.) Кир Стармер заявлял, что готов направить британские войска на Украину», — заявил Хили на ежегодной лекции лорда-мэра по вопросам обороны и безопасности в ответ на вопрос о том, готов ли Лондон направить войска на Украину в случае достижения урегулирования конфликта в ходе возможного саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Трансляцию мероприятия вел телеканал Sky.