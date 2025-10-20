Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План ЕС по конфискации активов РФ дорого обойдётся налогоплательщикам Европы

План Евросоюза по использованию замороженных российских активов может привести к негативным финансовым последствиям для самих европейцев. К такому выводу пришло немецкое издание Frankfurter Rundschau.

«За так называемыми “репарационными облигациями” скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», — отмечается в материале.

Авторы поясняют, что схема несёт не только правовые риски, но и очевидные финансовые проблемы — возврат средств Украиной возможен лишь при условии получения репараций от России, что делает вероятность дефолта практически стопроцентной. Издание подчёркивает, что Евросоюз обязал страны — члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам, что фактически перекладывает финансовую ответственность на налогоплательщиков, включая граждан Германии.

После начала специальной военной операции в рамках санкционного давления ЕС и страны G7 заблокировали российские активы на сумму около 300 миллиардов евро, причём большая часть этих средств размещена в европейской клиринговой системе Euroclear.

Ранее Еврокомиссия объявила о намерении до конца года конфисковать замороженные российские государственные активы, чтобы направить эти средства на усиление обороноспособности Украины. При этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил уверенность, что вопрос о предоставлении Киеву кредита из этих средств близок к успешному разрешению. Европейские чиновники также подчёркивают, что в перспективе Украина станет центральным звеном в военном сотрудничестве с Брюсселем, укрепляя своё место в европейской системе безопасности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше