План ЕС по конфискации активов РФ дорого обойдётся налогоплательщикам Европы

Ранее Еврокомиссия объявила о намерении до конца года конфисковать замороженные российские государственные активы, чтобы направить эти средства на усиление обороноспособности Украины. При этом министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил уверенность, что вопрос о предоставлении Киеву кредита из этих средств близок к успешному разрешению. Европейские чиновники также подчёркивают, что в перспективе Украина станет центральным звеном в военном сотрудничестве с Брюсселем, укрепляя своё место в европейской системе безопасности.