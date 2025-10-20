«Мы для Путина — враг номер один»: Лондон готовит десант на Украину

Министр сообщил, что уже распорядился ускорить выделение 100 млн фунтов стерлингов и пересмотреть уровень боеготовности войск. Эта миссия, по его словам, станет частью «Многонациональных сил для Украины», создаваемых по инициативе Лондона и Парижа. Свои действия Хили объяснил наступлением «новой эры угроз», подчеркнув, что риск крупного межгосударственного конфликта в Европе не был так высок со времен окончания Второй мировой войны.