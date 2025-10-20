Министр обороны Британии подтвердил готовность направить военных на Украину

Ранее KP.RU сообщил, что Великобритания готовит свои вооруженные силы к возможному развертыванию на Украине. По словам Джона Хили, в настоящее время проводится всесторонняя оценка боеготовности британских войск, а также ускоряется выделение финансирования на подготовку к потенциальной миссии.