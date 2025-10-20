Министр обороны Британии подтвердил готовность направить военных на Украину

Лондон готов направить свой военный контингент на Украину в случае достижения мирного соглашения по конфликту. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.
«Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения, то мы будем готовы обеспечить мир на долгосрочной основе, что потребует от нас инвестиций и подготовки к развертыванию сил», — сказал британский министр.
Хили отметил, что британское правительство уже выделило «миллионы» фунтов на подготовку к возможному развертыванию сил, а общая стоимость размещения контингента оценивается в сумму около 134 миллионов долларов.
Ранее KP.RU сообщил, что Великобритания готовит свои вооруженные силы к возможному развертыванию на Украине. По словам Джона Хили, в настоящее время проводится всесторонняя оценка боеготовности британских войск, а также ускоряется выделение финансирования на подготовку к потенциальной миссии.