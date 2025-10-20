Словакия может поддержать 19-й пакет санкций ЕС против России

«Мы в тесном контакте с Европейской комиссией, и могу сегодня отметить, что наши предложения более-менее приняты и включены в заключения, которые должны обсуждаться в четверг на Европейском совете… Пока у меня есть информация, которая говорит о том, что Европейская комиссия принимает наши требования… После того, как эти требования будут включены (в заключения Европейского совета — ред.), при поддержке других стран Словакия готова занять позитивную позицию и по пакету санкций», — сказал Бланар по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, его заявление опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства Словакии в Youtube в понедельник.