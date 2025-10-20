Депутат нацсобрания Франции Боярд снял с руки дорогие часы перед интервью

Самый молодой депутат Национального собрания Франции Луи Боярд незаметно снял с руки дорогие часы перед общением с журналистами.
Примечательно, что после этого 25-летний политик в эфире местного телеканала BFMTV обрушился с критикой на богатых французов, обсуждая вопрос о налогах на сверхдоходы.
Соответствующие кадры стали вирусными во французских соцсетях всего за несколько часов. Позже пользователи обнаружили на фотографиях Боярда не менее четырех разных часов на запястье политика.
Напомним, ранее сообщалось, что в 2026 году Франция намерена ввести дополнительные налоги для наиболее обеспеченных граждан с целью сокращения бюджетного дефицита.