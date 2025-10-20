Bloomberg узнал о смене позиции Италии по покупке оружия для Киева у США

В июле собеседники La Stampa говорили, что Рим не будет в этом участвовать, поскольку не имеет средств в бюджете для финансирования закупок. Но на прошлой неделе глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто на встрече со своими коллегами по НАТО заявил, что страна будет оплачивать приобретение американского оружия для Украины в рамках специальной программы закупок.