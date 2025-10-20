Депутат ЕП Штегер назвала отказ от газа из РФ экономическим самоубийством

Депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы Петра Штегер выразила мнение, что страны Европы, отказываясь от российского газа, рискуют своим благосостоянием.
«Полный запрет на ввоз российского газа равносилен экономическому самоубийству. ЕС сознательно ведет себя к спирали деиндустриализации, стремительному росту безработицы и необратимой потере международной конкурентоспособности», — приводит ее слова пресс-служба партии.
Как отметила депутат Европарламента, промышленность ЕС уже находится под серьезным давлением из-за высоких цен на энергию, которые вынуждают многие предприятия переносить производство за пределы Европы.
Напомним, ранее Совет ЕС одобрил поэтапный отказ от российского газа, начиная с 1 января 2026 года, с переходным периодом для существующих контрактов до 1 января 2028 года.