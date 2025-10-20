Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о наличии у США передового оружия, «о котором многие даже не знают»

«Мы намного опережаем Китай и в технологиях ИИ, и в военном плане с точки зрения наличия у нас самого передового оружия, о котором многие даже не знают», — утверждает Трамп.

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии в арсенале страны передовых систем вооружений, сам факт существования которых для многих остается неизвестным. Об этом сообщает ТАСС.

Он также подчеркнул, что в настоящее время решающее значение имеют технологии искусственного интеллекта. «Мы намного опережаем Китай и в технологиях ИИ, и в военном плане с точки зрения наличия у нас самого передового оружия, о котором многие даже не знают», — утверждает Трамп.

Кроме того, глава Белого дома пригрозил приостановить продажу Китаю запчастей для гражданской авиатехники в случае сохранения между двумя сторонами острых разногласий в сфере торговли. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше