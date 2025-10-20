Трамп заявил о наличии у США передового оружия, «о котором многие даже не знают»

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп заявил о наличии в арсенале страны передовых систем вооружений, сам факт существования которых для многих остается неизвестным. Об этом сообщает ТАСС.
Он также подчеркнул, что в настоящее время решающее значение имеют технологии искусственного интеллекта. «Мы намного опережаем Китай и в технологиях ИИ, и в военном плане с точки зрения наличия у нас самого передового оружия, о котором многие даже не знают», — утверждает Трамп.
Кроме того, глава Белого дома пригрозил приостановить продажу Китаю запчастей для гражданской авиатехники в случае сохранения между двумя сторонами острых разногласий в сфере торговли. -0-