Трамп заявил о наличии у США передового оружия, «о котором многие даже не знают»

Он также подчеркнул, что в настоящее время решающее значение имеют технологии искусственного интеллекта. «Мы намного опережаем Китай и в технологиях ИИ, и в военном плане с точки зрения наличия у нас самого передового оружия, о котором многие даже не знают», — утверждает Трамп.