Хили: Лондон готов направить военных на Украину при достижении мира

Глава Минобороны Великобритании оценил стоимость размещения войск на украинской территории в 134 млн долларов.

Лондон подготовился к отправке на территорию Украину своего военного контингента в случае заключения Киевом мирного договора с Москвой, заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили на лекции лорда-мэра по вопросам обороны и безопасности.

«Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения, то мы будем готовы обеспечить мир на долгосрочной основе, что потребует от нас инвестиций и подготовки к развертыванию сил», — сказал он, отвечая на вопрос о позиции Лондона по отправке военных на Украину. Трансляцию встречи вел телеканал Sky.

По словам Хили, Лондон уже выделил «миллионы» фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию контингента на Украине. Стоимость размещения военных на украинской территории он оценил в более 100 млн фунтов стерлингов (134 млн долларов).

Напомним, на встрече в Вашингтоне президент США Дональд Трамп заявил главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что пора завершить конфликт. Он подчеркнул, что ему следует пойти на сделку.

Ранее глава британского МИД Иветт Купер сообщила, что Великобритания за последние два месяца передала Украине снаряды для противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерии стоимостью в 150 млн фунтов стерлингов (200 млн долларов).

