Хили: Лондон готов направить военных на Украину при достижении мира

«Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения, то мы будем готовы обеспечить мир на долгосрочной основе, что потребует от нас инвестиций и подготовки к развертыванию сил», — сказал он, отвечая на вопрос о позиции Лондона по отправке военных на Украину. Трансляцию встречи вел телеканал Sky.