Политик Вайдель назвала Будапешт лучшим местом для встречи Путина и Трампа

Алис Вайдель заявила, что Будапешт является лучшим местом в мире для обсуждения того, как установить мир в Европе.

Источник: Аргументы и факты

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Будапешт является самым лучшим местом для встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, пишет Welt.

«Нет лучшего места в мире, чем Будапешт, для обсуждения того, как установить мир в Европе и не допустить и преодолеть новый раскол на нашем континенте», — заявила Алис Вайдель.

При этом она поблагодарила венгерского премьер-министра Виктора Орбана за то, что «он не позволяет сбить себя с толку в усилиях по достижению мира». По ее словам, если «в ближайшее время» состоится встреча лидеров РФ и США в Будапеште, то «это станет лучшим доказательством того, что Венгрия на правильном пути».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом в Будапеште. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это может произойти в ближайшие две недели или чуть позже.

