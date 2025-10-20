Политик Вайдель назвала Будапешт лучшим местом для встречи Путина и Трампа

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что Будапешт является самым лучшим местом для встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, пишет Welt.
«Нет лучшего места в мире, чем Будапешт, для обсуждения того, как установить мир в Европе и не допустить и преодолеть новый раскол на нашем континенте», — заявила Алис Вайдель.
При этом она поблагодарила венгерского премьер-министра Виктора Орбана за то, что «он не позволяет сбить себя с толку в усилиях по достижению мира». По ее словам, если «в ближайшее время» состоится встреча лидеров РФ и США в Будапеште, то «это станет лучшим доказательством того, что Венгрия на правильном пути».
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин встретится с Дональдом Трампом в Будапеште. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, это может произойти в ближайшие две недели или чуть позже.