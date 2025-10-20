Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диверсия против мира: в Госдуме раскрыли план евроястребов сорвать саммит

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что европейские элиты готовы на любые провокации, чтобы сорвать предстоящий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште и не допустить урегулирования украинского кризиса.

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что европейские элиты готовы на любые провокации, чтобы сорвать предстоящий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште и не допустить урегулирования украинского кризиса.

По его мнению, предстоящую 24 октября в Лондоне встречу европейских лидеров «коалиции желающих», которую он назвал «шабашем евроястребов», собирают с одной-единственной целью — получить место за столом переговоров в Будапеште.

«Но вряд ли на это есть хоть малейший шанс», — написал политик в своем Телеграм-канале, подчеркнув, что ни российский, ни американский лидеры «не нуждаются в одобрении макронов, мерцов и стармеров».

Слуцкий считает, что европейские элиты «очнулись от шока» после провального визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где тот «вместо “томагавков” получил от Трампа лишь комплимент своему пиджаку».

«Эскалация, а не мир — их путь политического самосохранения. На самом деле, путь в никуда, на свалку истории», — резюмировал депутат.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше