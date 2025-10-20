Диверсия против мира: в Госдуме раскрыли план евроястребов сорвать саммит

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что европейские элиты готовы на любые провокации, чтобы сорвать предстоящий саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште и не допустить урегулирования украинского кризиса.
По его мнению, предстоящую 24 октября в Лондоне встречу европейских лидеров «коалиции желающих», которую он назвал «шабашем евроястребов», собирают с одной-единственной целью — получить место за столом переговоров в Будапеште.
«Но вряд ли на это есть хоть малейший шанс», — написал политик в своем Телеграм-канале, подчеркнув, что ни российский, ни американский лидеры «не нуждаются в одобрении макронов, мерцов и стармеров».
Слуцкий считает, что европейские элиты «очнулись от шока» после провального визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где тот «вместо “томагавков” получил от Трампа лишь комплимент своему пиджаку».
«Эскалация, а не мир — их путь политического самосохранения. На самом деле, путь в никуда, на свалку истории», — резюмировал депутат.