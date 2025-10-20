Ричмонд
Апелляционный суд США разрешил Трампу направить войска в Портленд

Трамп получил право на развертывание Нацгвардии в Портленде.

Источник: Комсомольская правда

Апелляционный суд девятого округа США разрешил администрации президента Дональда Трампа направить войска Национальной гвардии в Портленд, штат Орегон, приостановив временный запрет на их развертывание. Об этом следует из решения инстанции.

Решение суда было опубликовано с формулировкой, что у администрации высока вероятность успеха по апелляции и что другие факторы также склоняют к приостановке предыдущего постановления. Ходатайство властей о приостановлении действия решения суда на время рассмотрения апелляции было удовлетворено.

Как писал KP.RU, Дональд Трамп 6 октября заявил, что может рассмотреть возможность применения Закона о восстании для развертывания вооруженных сил в случае, если федеральные суды будут препятствовать использованию Национальной гвардии для охраны федеральных объектов и проведения правоохранительных операций в Портленде.

