Апелляционный суд США разрешил Трампу направить войска в Портленд

Апелляционный суд девятого округа США разрешил администрации президента Дональда Трампа направить войска Национальной гвардии в Портленд, штат Орегон, приостановив временный запрет на их развертывание. Об этом следует из решения инстанции.
Решение суда было опубликовано с формулировкой, что у администрации высока вероятность успеха по апелляции и что другие факторы также склоняют к приостановке предыдущего постановления. Ходатайство властей о приостановлении действия решения суда на время рассмотрения апелляции было удовлетворено.
Как писал KP.RU, Дональд Трамп 6 октября заявил, что может рассмотреть возможность применения Закона о восстании для развертывания вооруженных сил в случае, если федеральные суды будут препятствовать использованию Национальной гвардии для охраны федеральных объектов и проведения правоохранительных операций в Портленде.