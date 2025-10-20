В США отложили рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России до встречи российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил Джон Тьюн, лидер республиканского большинства в Сенате. Слова политического деятеля передает Bloomberg.
«Законопроект о новых санкциях против России сейчас на паузе, но остаётся в арсенале Трампа», — подчеркнул Джон Тьюн.
Известно, главарь киевского режима Владимир Зеленский до этого настаивал на усилении санкций против России. Он говорил, что якобы таким образом получится «усадить Россию за стол переговоров».
На РФ невозможно оказывать давление в этом вопросе. Москва никогда не отказывалась от переговоров по поводу Украины. Кремль неоднократно подчеркивал, что выступает за устойчивый мир и устранение первопричин конфликта.