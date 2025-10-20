Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Санкции против России в США отложили до встречи Путина и Трампа

Законопроект о новых санкциях против России сейчас на паузе.

Источник: Комсомольская правда

В США отложили рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России до встречи российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом заявил Джон Тьюн, лидер республиканского большинства в Сенате. Слова политического деятеля передает Bloomberg.

«Законопроект о новых санкциях против России сейчас на паузе, но остаётся в арсенале Трампа», — подчеркнул Джон Тьюн.

Известно, главарь киевского режима Владимир Зеленский до этого настаивал на усилении санкций против России. Он говорил, что якобы таким образом получится «усадить Россию за стол переговоров».

На РФ невозможно оказывать давление в этом вопросе. Москва никогда не отказывалась от переговоров по поводу Украины. Кремль неоднократно подчеркивал, что выступает за устойчивый мир и устранение первопричин конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше