Сийярто: ЕК ответила на жалобу на удары по «Дружбе» лишь через 49 дней

Глава венгерского МИД Петер Сийярто выступил с заявлением, что Европейской комиссии потребовалось 49 дней, чтобы ответить на жалобу Венгрии и Словакии на перебои в поставках нефти по трубопроводу «Дружба» после атак ВСУ. Об этом политик написал в соцсетях.
«Когда нефтепровод “Дружба” был подорван, мы вместе со Словакией обратились за помощью к Еврокомиссии, поскольку собирались начать использовать наши стратегические нефтяные запасы. Им потребовалось 49 дней, чтобы ответить. Вот на какую поддержку мы можем рассчитывать», — говорится в публикации Сийярто.
Напомним, 22 августа Украина нанесла ракетный удар по трубопроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Словакию и Венгрию.
Ранее Петер Сийярто рассказал, что удары Украины по нефтепроводу «Дружба» наносят ущерб в первую очередь Венгрии и Словакии, а не России.