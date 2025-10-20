За три часа уничтожены 14 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские дежурные средства ПВО за три часа сбили 14 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщил Минобороны РФ.
По данным ведомства, 20 октября с 20:00 до 23:00 мск уничтожены 14 БПЛА самолетного типа: 10 — над Ростовской областью, 3 — над Воронежской и 1 — над Саратовской.
Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали российский регион. Три муниципалитета Белгородской области попали под удары ВСУ. В частном доме выбило окна, поврежден и фасад здания, забор и автомобиль.
