Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За три часа уничтожены 14 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские дежурные средства ПВО за три часа сбили 14 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщил Минобороны РФ.

Российские дежурные средства ПВО за три часа сбили 14 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщил Минобороны РФ.

По данным ведомства, 20 октября с 20:00 до 23:00 мск уничтожены 14 БПЛА самолетного типа: 10 — над Ростовской областью, 3 — над Воронежской и 1 — над Саратовской.

Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали российский регион. Три муниципалитета Белгородской области попали под удары ВСУ. В частном доме выбило окна, поврежден и фасад здания, забор и автомобиль.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше