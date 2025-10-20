Заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армией прибыл с визитом в Беларусь

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армией генерал-полковник Саддам Халифа Хафтар прибыл с визитом в Беларусь. -0-
Фото Максима Гучека.
Заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армией генерал-полковник Саддам Халифа Хафтар прибыл с визитом в Беларусь.
20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главнокомандующего Ливийской национальной армией генерал-полковник Саддам Халифа Хафтар прибыл с визитом в Беларусь. -0-
Фото Максима Гучека.