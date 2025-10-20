В Британии заявили о готовности направить войска в Украину

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что Лондон готов направить в Украину свой военный контингент в случае достижения мирного соглашения по украинскому конфликту.
«Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мирного соглашения, то мы будем готовы обеспечить мир на долгосрочной основе, что потребует от нас инвестиций и подготовки к развертыванию сил. (Британский премьер-министр. — БЕЛТА) Кир Стармер заявлял, что готов направить британские войска в Украину», — заявил Хили на ежегодной лекции лорда-мэра по вопросам обороны и безопасности в ответ на вопрос о том, готов ли Лондон направить войска в Украину в случае достижения урегулирования конфликта в ходе возможного саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Трансляцию мероприятия вел телеканал Sky.
По словам министра, Лондон уже выделил «миллионы» фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию войск в Украине в случае установления мира. Всего стоимость размещения британского контингента в Украине глава минобороны оценил в более 100 млн фунтов стерлингов ($134 млн).
16 октября состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Путина и Трампа — один из самых продолжительных с начала 2025 года. Стороны обсудили, в частности, ситуацию вокруг Украины. По его итогам Трамп заявил, что намерен провести личную встречу с Путиным в Будапеште.
После этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. Венгерский премьер назвал высокими шансы на то, что саммит РФ и США приведет к установлению мира в Украине.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой «коалиции желающих» под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить в Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО в Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса в Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. -0-