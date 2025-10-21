Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минфине подготовили проект о праве президента регулировать валютную сферу

Указы президента по валютному регулированию хотят приравнять к федеральным законам.

Источник: Комсомольская правда

В Минфине России разработали новый проект поправок в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», который предусматривает расширение полномочий президента в сфере валютного контроля. Об этом 20 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Согласно предложенным изменениям, указы президента по вопросам валютного регулирования будут иметь такую же силу, как и федеральные законы. Это даст главе государства право вводить валютные ограничения, устанавливать требования для получения лицензий на проведение платежей, а также ограничивать открытие счетов внутри страны.

Авторы законопроекта отмечают, что такие меры позволят усилить контроль и повысить эффективность работы органов валютного надзора, что способствует оперативному пресечению нарушений и привлечению виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что Минфин России планирует приватизацию крупных государственных компаний, но с условием сохранения контрольных пакетов акций за государством.