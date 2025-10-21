В Минфине подготовили проект о праве президента регулировать валютную сферу

В Минфине России разработали новый проект поправок в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», который предусматривает расширение полномочий президента в сфере валютного контроля. Об этом 20 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Согласно предложенным изменениям, указы президента по вопросам валютного регулирования будут иметь такую же силу, как и федеральные законы. Это даст главе государства право вводить валютные ограничения, устанавливать требования для получения лицензий на проведение платежей, а также ограничивать открытие счетов внутри страны.
Авторы законопроекта отмечают, что такие меры позволят усилить контроль и повысить эффективность работы органов валютного надзора, что способствует оперативному пресечению нарушений и привлечению виновных к ответственности.
Ранее сообщалось, что Минфин России планирует приватизацию крупных государственных компаний, но с условием сохранения контрольных пакетов акций за государством.