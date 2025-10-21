В Минфине подготовили проект о праве президента регулировать валютную сферу

Согласно предложенным изменениям, указы президента по вопросам валютного регулирования будут иметь такую же силу, как и федеральные законы. Это даст главе государства право вводить валютные ограничения, устанавливать требования для получения лицензий на проведение платежей, а также ограничивать открытие счетов внутри страны.