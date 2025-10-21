Новости СВО. Освободили Ленино, ВС РФ зачищают Красноармейск, генерал Драпатый будет спасать Харьков, Трамп не простил Зеленскому Нобелевку, 21 октября

Канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники сообщает, что в Красноармейске (Покровске) наши штурмовики добрались до здания железнодорожного вокзала, находящегося в центральной части города. Вокруг самого города ситуация также не в пользу ВСУ, так как наступление Армии России идёт с нескольких направлений.