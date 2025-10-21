Сийярто раскритиковал ЕК за отсутствие реакции на атаку ВСУ на «Дружбу»

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто резко раскритиковал Европейскую комиссию (ЕК) за затянувшийся ответ на запрос о помощи после атаки украинских сил на нефтепровод «Дружба».
«Когда был взорван нефтепровод “Дружба”, мы вместе со Словакией обратились за помощью к Комиссии ЕС. Им потребовалось 49 дней (!!), чтобы ответить нам. Только такой поддержки мы можем от них ожидать», — написал он в X.
Сийярто недавно отмечал, что ЕС не справился со своими обязательствами по защите интересов Венгрии. На Российской энергетической неделе глава венгерского МИД выразил недовольство тем, что ответ Европейской комиссии появился только через семь недель после происшествия, что, по его мнению, является настоящим позором.
Как писал сайт KP.RU, ранее Петер Сийярто заявил, что Венгрия отвергает угрозы киевского режима и считает удары ВСУ по инфраструктуре нефтепровода «Дружба» нападением на ее суверенитет.