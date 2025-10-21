Ричмонд
В Сенате США заявили о приостановке работы над законом о санкциях против РФ

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США приостановил работу над законопроектом об ужесточении санкций против России в связи с предстоящей встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил журналистам в понедельник лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Джон Тьюн (от штата Южная Дакота).

«Я по-прежнему считаю, что этот законопроект является одним из инструментов в арсенале президента, который он может использовать против российской стороны, чтобы усадить ее за стол переговоров. Мы поставим это на паузу, по крайней мере сейчас», — сказал он.

Трамп 16 октября после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице.

Трамп после разговора с Путиным допустил, что Вашингтон сейчас не станет ужесточать санкции в отношении Москвы. Он отметил, что для принятия упомянутого законопроекта «не самый подходящий момент».

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что «страной, которой будет нанесен наибольший ущерб» в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты — «как в экономическом, так и в стратегическом плане».-0-

