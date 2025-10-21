Ричмонд
В Румынии на НПЗ прогремел взрыв

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хлопок произошел на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла» Petrotel Lukoil в Румынии, один из работников получил травмы, инцидент не нанес ущерба окружающей среде и предприятию, сообщил завод Petrotel Lukoil.

«20 октября в 11.30 на территории остановленного для проведения капитального ремонта нефтеперерабатывающего завода Petrotel Lukoil при проведении работ сотрудниками подрядного предприятия Felbermayer SRL произошел хлопок в промышленной канализационной системе с выбросом крышки люка канализационного колодца», — говорится в сообщении.

Пострадавший, как отмечается, доставлен в уездную больницу скорой помощи Прахова в сознании и стабильном состоянии для последующего обследования и специализированной медицинской помощи.

«Проводятся профилактические мероприятия с целью недопущения повторения ситуации, а также расследование инцидента. По предварительным данным, ущерба окружающей среде и деятельности предприятия нет», — говорится в сообщении. -0-

