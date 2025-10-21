Ричмонд
Венгрия и Словакия отвергли участие в трибунале ЕС против России

Венгрия и Словакия отказались участвовать в создании трибунала против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

Источник: Life.ru

Будапешт и Братислава официально проинформировали внешнеполитическую службу ЕС о своём решении не присоединяться к инициативе Брюсселя.

В понедельник глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что 25 из 27 стран Евросоюза поддержали идею создания специального трибунала против России, но подробности о двух странах-неучастниках не уточнила.

Ранее Life.ru писал, что Болгария готова открыть воздушный коридор для самолёта Владимира Путина, чтобы он смог встретиться с Дональдом Трампом в Венгрии. Власти страны подчеркнули, что если стороны стремятся к миру, нужно создавать все условия для диалога.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

